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«Оренбург» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 17:30

«Оренбург» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 17:30
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Сегодня, 28 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре чемпионата России «Оренбург» победил московский «Спартак» со счётом 2:0. «Ахмат» сыграл с «Краснодаром». Противостояние закончилось со счётом 1:1.

После 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал три очка и занимает шестое место. «Ахмат» заработал одно очко и располагается на девятой строчке.

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