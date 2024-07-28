Евгений Марков прокомментировал поражение в матче с «Акроном»

Нападающий «Факела» Евгений Марков прокомментировал поражение в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (0:2). Напомним, форвард получил прямую красную карточку на 45+3-й минуте при счёте 0:0.

«Плохо сыграли сегодня. В первом тайме была плохая игра с нашей стороны. И, конечно, моё удаление. Подвёл всех: команду и болельщиков. Хотелось извиниться за красную карточку перед болельщиками. Перед командой извинился в раздевалке», — сказал Марков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отметим, что этот матч стал первым для «Факела» на новом стадионе клуба.

В матче 1-го тура нынешнего сезона РПЛ «Факел» на выезде уступил московскому «Динамо» (1:3), а «Акрон» проиграл в Москве «Локомотиву» со счётом 2:3.