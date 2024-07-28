Евгений Марков прокомментировал поражение в матче с «Акроном»
Поделиться
Нападающий «Факела» Евгений Марков прокомментировал поражение в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (0:2). Напомним, форвард получил прямую красную карточку на 45+3-й минуте при счёте 0:0.
МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Тимошенко – 65' 0:2 Бакаев – 77'
Удаления: Марков – 45+3' / нет
«Плохо сыграли сегодня. В первом тайме была плохая игра с нашей стороны. И, конечно, моё удаление. Подвёл всех: команду и болельщиков. Хотелось извиниться за красную карточку перед болельщиками. Перед командой извинился в раздевалке», — сказал Марков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Отметим, что этот матч стал первым для «Факела» на новом стадионе клуба.
В матче 1-го тура нынешнего сезона РПЛ «Факел» на выезде уступил московскому «Динамо» (1:3), а «Акрон» проиграл в Москве «Локомотиву» со счётом 2:3.
Комментарии
- 28 июля 2024
-
11:20
-
11:20
-
11:20
-
11:08
-
11:04
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:44
-
10:31
-
10:25
-
10:21
-
10:20
-
10:05
-
10:01
-
10:00
-
09:47
-
09:40
-
09:35
-
09:34
-
09:30
-
09:22
-
09:14
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
06:32
-
05:59
-
05:51
-
05:23
-
04:10
-
03:52
-
03:28