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«Челси» не заинтересован в переходе Лунина в клуб — Mundo Deportivo

«Челси» не заинтересован в переходе Лунина в клуб — Mundo Deportivo
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«Челси» не заинтересован в услугах вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в лондонскому клубе уже определились, кем усилят вратарскую позицию. Подчёркивается, что «Челси» близок к подписанию голкипера «Вильярреала» Филипа Йоргенсена.

Ранее в СМИ появлялась информация, что может быть осуществлён обмен украинского вратаря на голкипера «Челси» Кепу Аррисабалагу, в минувшем сезоне выступавшего в составе «сливочных» на правах аренды.

Лунин выступает за «Реал» с лета 2018 года. За этот период он принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в 16 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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