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Артета: что нужно сделать «Арсеналу», чтобы обойти «Сити» в АПЛ? Набрать 114 очков!

Артета: что нужно сделать «Арсеналу», чтобы обойти «Сити» в АПЛ? Набрать 114 очков!
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, что нужно сделать лондонскому клубу для того, чтобы обогнать «Манчестер Сити» в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Набрать 114 очков! Если мы добьёмся этого, то наверняка выиграем чемпионат. Цель такова — выигрывать в каждом матче и заслужить право на победу в АПЛ», — приводит слова испанского специалиста журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии подопечные Артеты набрали 89 очков и заняли второе место, отстав от «Манчестер Сити» на два очка. В сезоне-2022/2023 «Арсенал» заработал 84 очка и также расположился на второй строчке, отстав от «горожан» на пять очков.

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