Игрок «Акрона» Бакаев: мы испортили «Факелу» праздник — открытие стадиона неудачное

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев поделился эмоциями от победы своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (2:0). 24-летний футболист был признан лучшим игроком встречи и стал автором одного из забитых мячей.

«Эмоции после первой победы в РПЛ положительные. Мы заслужили эту победу своей работой и своим трудом. Все ребята молодцы!

Получается, что мы испортили «Факелу» праздник. К сожалению, для «Факела» открытие стадиона выдалось неудачным. По атмосфере Воронеж — топ! Спасибо болельщикам! Чужие, не чужие…» — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Эта победа стала для клуба первой в РПЛ за всю историю.

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