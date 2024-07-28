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Игрок «Рубина» Ашурматов выразил сожаление в связи с вылетом Узбекистана с Олимпиады

Игрок «Рубина» Ашурматов выразил сожаление в связи с вылетом Узбекистана с Олимпиады
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Защитник «Рубина» и сборной Узбекистана Рустам Ашурматов поделился мнением о вылете узбекистанской национальной команды с футбольного турнира Олимпиады-2024.

«Параллельно с этим матчем мы играли с «Зенитом». Сразу после игры в раздевалке взял телефон и увидел результат с Египтом. Очень жаль, что Узбекистан вылетел с Олимпиады – команда хорошо играла с Испанией и могла спокойно взять ничью, но не хватило совсем чуть-чуть. Перед Олимпиадой были большие ожидания на плей-офф.

Не расстроился ли, что не попал в состав? Конечно, очень хотелось поехать с командой в Париж. Но я уважаю выбор тренера», – приводит слова Ашурматова Metaratings.

Вчера, 27 июля, состоялся матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором сборная Узбекистана проиграла египетской национальной команде со счётом 0:1 и лишилась математических шансов на выход из группы. После двух туров сборная Узбекистана не набрала ни одного очка. Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). На 11-й минуте единственный гол в матче забил полузащитник Ахмед Кука.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 18:00 МСК
Узбекистан U23
Окончен
0 : 1
Египет U23
0:1 Кука – 11'    
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