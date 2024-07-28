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Поддубский: Довбня очень настраивался на «Спартак» в 2017 году, поэтому и творил чудеса

Поддубский: Довбня очень настраивался на «Спартак» в 2017 году, поэтому и творил чудеса
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Старший тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский поделился мнением о подписании московским «Спартаком» 37-летнего вратаря Александра Довбни.

«Переход в «Спартак»— хорошее развитие карьеры для Александра Довбни, рад за него. Конечно, это для меня неожиданно. Если вспомнить матч «СКА-Хабаровск» — «Спартак» в 2017 году, там Александр блистал, он очень настраивался на «Спартак», поэтому и творил чудеса. Когда играли с важными соперниками, он всегда вытворял невероятное в воротах. Сильная его сторона — игра на линии, да и человек он хороший. Мне с ним комфортно работалось. Я удивлён его переходом в «Спартак», но всё же лучше у руководства его новой команды спросить, для чего его взяли: для конкуренции или атмосферы», — сказал Поддубский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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