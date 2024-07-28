В «Челси» приняли решение по Энцо Фернандесу после скандала с расистской песней

В «Челси» приняли решение, что полузащитник Энцо Фернандес присоединится к команде в её предсезонном турне по США, несмотря на негативную реакцию со стороны нескольких его партнёров по лондонскому клубу на исполнение им и другими игроками сборной Франции оскорбительной песни в адрес «трёхцветных». Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, на текущий момент клуб проводит дисциплинарное расследование в отношении полузащитника. Подчёркивается, что Фернандес присоединится к команде в понедельник, 29 июля. Ему предстоит «исправить беспорядок, который он учинил».

Ранее несколько французских футболистов «Челси» отписались от аккаунта аргентинского полузащитника в социальной сети.