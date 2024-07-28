БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Челси» приняли решение по Энцо Фернандесу после скандала с расистской песней

В «Челси» приняли решение по Энцо Фернандесу после скандала с расистской песней
Комментарии

В «Челси» приняли решение, что полузащитник Энцо Фернандес присоединится к команде в её предсезонном турне по США, несмотря на негативную реакцию со стороны нескольких его партнёров по лондонскому клубу на исполнение им и другими игроками сборной Франции оскорбительной песни в адрес «трёхцветных». Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, на текущий момент клуб проводит дисциплинарное расследование в отношении полузащитника. Подчёркивается, что Фернандес присоединится к команде в понедельник, 29 июля. Ему предстоит «исправить беспорядок, который он учинил».

Ранее несколько французских футболистов «Челси» отписались от аккаунта аргентинского полузащитника в социальной сети.

Материалы по теме
«Я уже извинился». Энцо Фернандес — о скандале с расистской песней в адрес сборной Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android