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Ловчев — о матче «Спартака» с «Химками»: второй раз такой позорной неудачи не будет

Ловчев — о матче «Спартака» с «Химками»: второй раз такой позорной неудачи не будет
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мыслями о предстоящем матче красно-белых с «Химками» в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги. По мнению ветерана, красно-белые сыграют лучше, чем в предыдущем матче с «Оренбургом».

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Спартак М
Москва
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«Матч с «Оренбургом» дал пищу для размышлений Станковичу. Это была позорная неудача. Не с точки зрения результата, а с точки зрения того, что команда выглядела непонятно как.

Я думаю, что «Химки» и «Спартак» сейчас приблизительно равные команды. Но второй раз, думаю, такой игры не будет», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

В матче 1-го тура чемпионата России «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счётом 0:2. Встреча с «Химками» состоится на стадионе «Арена Химки» сегодня, 28 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

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