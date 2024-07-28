Ловчев — о матче «Спартака» с «Химками»: второй раз такой позорной неудачи не будет

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мыслями о предстоящем матче красно-белых с «Химками» в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги. По мнению ветерана, красно-белые сыграют лучше, чем в предыдущем матче с «Оренбургом».

«Матч с «Оренбургом» дал пищу для размышлений Станковичу. Это была позорная неудача. Не с точки зрения результата, а с точки зрения того, что команда выглядела непонятно как.

Я думаю, что «Химки» и «Спартак» сейчас приблизительно равные команды. Но второй раз, думаю, такой игры не будет», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

В матче 1-го тура чемпионата России «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счётом 0:2. Встреча с «Химками» состоится на стадионе «Арена Химки» сегодня, 28 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.