Нападающий «Факела» Марков прокомментировал своё удаление в матче с «Акроном»

Нападающий «Факела» Евгений Марков высказался о своём удалении на 45+3-й минуте матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном», в котором воронежский клуб уступил со счётом 0:2.

«Прыгал в мяч. Не хотел нанести сопернику травму. По-моему, первый я в мяч сыграл и уже по инерции прокатился по нему. Как там было дальше — не знаю. Не почувствовал, что сильно в него попал. Видео ещё не смотрел. Если судья дал красную, значит, это очевидная красная», — сказал Марков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на момент удаления Маркова счёт в матче был 0:0.

После двух туров чемпионата России «Факел» не набрал ни одного очка и занимает 14-е место.

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