Нападающий «Факела» Марков прокомментировал своё удаление в матче с «Акроном»
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Нападающий «Факела» Евгений Марков высказался о своём удалении на 45+3-й минуте матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном», в котором воронежский клуб уступил со счётом 0:2.
МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Тимошенко – 65' 0:2 Бакаев – 77'
Удаления: Марков – 45+3' / нет
«Прыгал в мяч. Не хотел нанести сопернику травму. По-моему, первый я в мяч сыграл и уже по инерции прокатился по нему. Как там было дальше — не знаю. Не почувствовал, что сильно в него попал. Видео ещё не смотрел. Если судья дал красную, значит, это очевидная красная», — сказал Марков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, на момент удаления Маркова счёт в матче был 0:0.
После двух туров чемпионата России «Факел» не набрал ни одного очка и занимает 14-е место.
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