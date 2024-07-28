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Защитник «Динамо» Мх Пальцев поделился впечатлениями от дебюта в РПЛ

Защитник «Динамо» Мх Пальцев поделился впечатлениями от дебюта в РПЛ
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Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев поделился своими впечатлениями от дебюта в Российской Премьер-Лиге. Футболист принял участие в матче 1-го тура чемпионата с «Химками» (1:1).

«Пока я провёл всего один матч в РПЛ, не играл с «Краснодаром», «Зенитом» или ЦСКА, поэтому сложно говорить об уровне чемпионата. Я особо не смотрю матчи РПЛ – только если играют друзья или знакомые. Больше слежу за английским чемпионатом и Лигой чемпионов.

Ощущения нереальности происходящего у меня нет, играю с холодной головой. Эмоции присутствуют, но зачем их показывать? Я буду и дальше делать всё возможное: помогать команде не пропускать голы, зарабатывать очки и подниматься в таблице», — сказал Пальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

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