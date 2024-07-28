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Дебютант РПЛ Пальцев: у всех две руки и две ноги, поэтому в жизни всё реально

Дебютант РПЛ Пальцев: у всех две руки и две ноги, поэтому в жизни всё реально
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Защитник «Динамо» Махачкала Валентин Пальцев, дебютировавший в Российской Премьер-Лиге в матче 1-го тура с «Химками» (1:1), поделился советами с молодым поколением футболистов.

«Совет молодым? Я сам ещё молод, поэтому пока мне рано раздавать советы. Но, наверное, другим ребятам не стоит попусту тратить время, нужно чем-то заниматься и никого не бояться. У всех две руки и две ноги, поэтому в жизни всё реально, если прикладывать достаточно усилий. Ведь бой с самим собой — это самый трудный бой. Победа из побед — победа над собой!» — сказал Пальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Напомним, по итогам прошлого сезона махачкалинское «Динамо» впервые в истории вышло в РПЛ.

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