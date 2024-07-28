Вильям Галлас считает, что Зинченко больше не подходит футболу «Арсенала»

Бывший центральный защитник «Арсенала» Вильям Галлас высказался об уровне игры Александра Зинченко в составе «канониров».

«Я думаю, футбол «Арсенала» отошёл от того, что им может предложить Зинченко. Футбол — это игра, которая постоянно развивается. На текущий момент она снова меняется с точки зрения того, как лучшие команды стараются действовать в защите», — приводит слова Галласа Mirror.

27-летний футболист перешёл в лондонский клуб из «Манчестер Сити» летом 2022 года. За этот период он принял участие в 68 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

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