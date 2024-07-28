Абдулло Джебов поделился впечатлениями от тренировок с основным составом «Спартака»

20-летний полузащитник «Спартака-2» Абдулло Джебов поделился впечатлениями от прохождения учебно-тренировочных сборов с основной командой красно-белых.

«Буквально за три дня до начала сбора мне сказали, что я буду тренироваться с основой. Впечатления — наилучшие. Многому научился за это время. Подсказывали и ребята, и Деян Станкович. Тренер поддерживал, исправлял какие-то ошибки, иногда хвалил. Очень большой опыт для меня. Думаю, на меня и других игроков молодёжки и «Спартака-2» хотели посмотреть в деле. Надеюсь, что нас будут иметь в виду в сезоне. Возможно, дадут сыграть в Кубке.

Доволен ли тем, как проявил себя на этих сборах? Да. На тренировках я забивал, отдавал. Ребята хвалили меня, говорили, что я хорошо работаю. Тренеры тоже отмечали меня», — приводит слова Джебова пресс-служба красно-белых на официальном сайте.

Полузащитник молодёжной сборной России Джебов находится в системе «Спартака» с весны 2024 года. За это время он принял участие в 10 матчах за вторую команду красно-белых, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее Абдулло выступал за «Ростов-2».