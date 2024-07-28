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Вратарь «Акрона» Волков: болельщики «Факела» — топ! Дай бог, чтобы у всех так было в РПЛ

Вратарь «Акрона» Волков: болельщики «Факела» — топ! Дай бог, чтобы у всех так было в РПЛ
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Голкипер тольяттинского «Акрона» Сергей Волков поделился эмоциями от победы своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (2:0). Отметим, что эта победа стала для клуба первой в РПЛ за всю историю.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Тимошенко – 65'     0:2 Бакаев – 77'    
Удаления: Марков – 45+3' / нет

«От первой победы в РПЛ только положительные эмоции. Это только начало — всё впереди. Впереди Кубок, много не порадуешься. Всё нормально, результат положительный.

В Воронеже безумная атмосфера и поддержка. Хочу отметить, что болельщики здесь топ. Дай бог, чтобы у всех команд РПЛ так было», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск.

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