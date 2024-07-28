Ватару Эндо заявил, что «Ливерпуль» находится в поиске замены 32-летнему Салаху

Опорный полузащитник «Ливерпуля» Ватару Эндо рассказал, что английский клуб находится в поисках замены для 32-летнего крайнего нападающего Мохамеда Салаха.

«Поиск замены для Мохамеда Салаха начался. «Ливерпулю» нужно будет заполнить пробел на этой позиции. Думаю, что не кто иной, как Такефуса Кубо, смог бы заменить Салаха», — сказал Эндо японскому телевидению.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах египетского нападающего заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.

Салах выступает в составе мерсисайдцев с 2017 года. За этот период он принял участие в 349 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 211 голами и 89 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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