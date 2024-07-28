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Вратарь «Динамо» Лунёв: сейчас за аренду квартиры в Москве надо отдать сумасшедшие деньги

Вратарь «Динамо» Лунёв: сейчас за аренду квартиры в Москве надо отдать сумасшедшие деньги
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Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв поделился мнением о ценах в Москве. Напомним, с 2021 по 2024 год 32-летний футболист выступал за рубежом.

«Заметил, что в Москве поменялись цены. Сейчас за аренду квартиры надо отдать сумасшедшие деньги. На всю недвижимость цены выросли. А насчёт продуктов — не знаю. Живу на базе и ещё не ходил в магазин», — приводит слова Лунёва Sport24.

Летом 2021 года Лунёв в статусе свободного агента присоединился к леверкузенскому «Байеру», за который выступал до августа 2023 года, когда стал игроком «Карабаха». Нынешним летом российский футболист присоединился к московскому «Динамо». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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