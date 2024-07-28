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«Краснодар» интересовался 23-летним защитником «Бока Хуниорс»

«Краснодар» интересовался 23-летним защитником «Бока Хуниорс»
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Агент Макси Пра, представляющий интересы 23-летнего центрального защитника «Бока Хуниорс» Николаса Валентини, рассказал, что его клиент мог оказаться в России нынешним летом.

«Это правда, что Николас мог оказаться в России. «Краснодар» вёл переговоры с «Бока», но они отклонили это предложение. Николас уже подписал контракт с «Фиорентиной», — приводит слова Пра «РБ Спорт».

Валентини выступает за взрослую команду «Бока Хуниорс» с января 2023 года. За этот период он принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. 23-летний футболист присоединится к «Фиорентине» в январе 2025 года в статусе свободного агента. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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