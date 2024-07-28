В «Барселоне» считают заниженным предложение в € 65 млн по Рафинье от саудовских клубов

«Барселона» получила предложение от клуба из Саудовской Аравии о покупке 27-летнего крайнего нападающего Рафиньи в размере € 65 млн, однако в стане сине-гранатовых считают подобное предложение заниженным. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, ранее саудовский «Аль-Хиляль» проявлял интерес к бразильскому нападающему, на что в «Барселоне» заявили, что готовы принять участие в переговорах при условии, если получат предложение в размере € 90 млн.

В минувшем сезоне Рафинья принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами. В общей сложности нападающий провёл на поле 1950 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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