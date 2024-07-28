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Тренер ЦСКА Николич высказался об игре Секу Койта

Тренер ЦСКА Николич высказался об игре Секу Койта
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о качестве игры нового нападающего команды Секу Койта.

«Качество игры есть, но видно, что физически он пока не до конца готов. Ему ещё надо сыграться с командой. Секу — хороший парень, и чуть позже, когда будет готов, он покажет свои лучшие качества», — приводит слова Николича пресс-служба армейцев на официальном сайте.

Напомним, ЦСКА объявил о подписании контракта с Койта 8 июня. Последним клубом 24-летнего нападающего был австрийский «Ред Булл Зальцбург», за который футболист выступал с 2019 года. За это время форвард принял участие в 106 матчах, в которых забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 4 млн.

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