«Реал» продлит контракты с Карвахалем и Менди до 2026 года — AS

В мадридском «Реале» решили, что продлят контракты с крайними защитниками Даниэлем Карвахалем и Ферланом Менди до 2026 года. Об этом сообщает AS.

Напомним, трудовые соглашения обоих футболистов рассчитаны до лета 2025 года.

В минувшем сезоне Карвахаль принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Менди выступает в составе испанского гранда с лета 2019 года. За этот период он принял участие в 170 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 10 результативными передачами.

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