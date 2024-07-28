Радченко: сейчас у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ — уровень футболистов совсем другой

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о матче 2-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые разгромили «Рубин» со счётом 4:0.
«В матче «Рубин» — «Зенит» ждал большего противостояния и думал, что питерской команде будет нелегко. Но получилось, что «Зенит» забил хорошие голы в первом тайме благодаря индивидуальному мастерству футболистов, а именно благодаря взаимодействию и пониманию. Когда забивались голы, то «Рубин» защищался большим количеством игроков. Но они не смогли ничего противопоставить, потому что уровень футболистов «Зенита» совершенно другой. После двух туров не вижу конкурентов «Зениту», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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