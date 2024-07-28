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Радченко: сейчас у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ — уровень футболистов совсем другой

Радченко: сейчас у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ — уровень футболистов совсем другой
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о матче 2-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые разгромили «Рубин» со счётом 4:0.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 36'     0:2 Кассьерра – 44'     0:3 Педро – 55'     0:4 Изидор – 90+2'    

«В матче «Рубин» — «Зенит» ждал большего противостояния и думал, что питерской команде будет нелегко. Но получилось, что «Зенит» забил хорошие голы в первом тайме благодаря индивидуальному мастерству футболистов, а именно благодаря взаимодействию и пониманию. Когда забивались голы, то «Рубин» защищался большим количеством игроков. Но они не смогли ничего противопоставить, потому что уровень футболистов «Зенита» совершенно другой. После двух туров не вижу конкурентов «Зениту», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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