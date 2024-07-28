Булыкин: если «Локомотив» наладит реализацию, будут хорошие результаты в этом сезоне

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче 2-го тура РПЛ, в котором железнодорожники проиграли «Динамо» со счётом 1:3.

«Мне понравился матч. Была интенсивная игра, команды очень хотели атаковать и быстро проходили середину поля. Комментаторы говорили, что играли без середины поля — мне очень не понравилось, как применяли эту фразу. Играют без середины поля, когда защитники бьют верхом и нападающие борются. В матче «Динамо» — «Локомотив» мяч быстро переходил из обороны в атаку через полузащиту — это показывает уровень мастерства команд.

Было много моментов, Самошников мог забить красивый гол. Но получилось забить у «Динамо» после ошибок в обороне «Локомотива». Первый гол «Динамо» — это детские ошибки защитников. «Динамо» повезло, а «Локомотиву», который не смог реализовать моменты, нет. Но матч был зрелищным.

Если «Локомотив» будет реализовывать свои моменты, очень хорошо себя покажет в этом сезоне. По движению вопросов к команде нет. Если наладится реализация, то будут хорошие результаты», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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