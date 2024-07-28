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Булыкин: если «Локомотив» наладит реализацию, будут хорошие результаты в этом сезоне

Булыкин: если «Локомотив» наладит реализацию, будут хорошие результаты в этом сезоне
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче 2-го тура РПЛ, в котором железнодорожники проиграли «Динамо» со счётом 1:3.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гагнидзе – 12'     1:1 Воробьёв – 39'     2:1 Майсторович – 59'     3:1 Нгамалё – 85'    

«Мне понравился матч. Была интенсивная игра, команды очень хотели атаковать и быстро проходили середину поля. Комментаторы говорили, что играли без середины поля — мне очень не понравилось, как применяли эту фразу. Играют без середины поля, когда защитники бьют верхом и нападающие борются. В матче «Динамо» — «Локомотив» мяч быстро переходил из обороны в атаку через полузащиту — это показывает уровень мастерства команд.

Было много моментов, Самошников мог забить красивый гол. Но получилось забить у «Динамо» после ошибок в обороне «Локомотива». Первый гол «Динамо» — это детские ошибки защитников. «Динамо» повезло, а «Локомотиву», который не смог реализовать моменты, нет. Но матч был зрелищным.

Если «Локомотив» будет реализовывать свои моменты, очень хорошо себя покажет в этом сезоне. По движению вопросов к команде нет. Если наладится реализация, то будут хорошие результаты», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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