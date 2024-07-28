Де Хеа не подпишет контракт с «Дженоа» из-за финансовых разногласий — журналист Джейкобс

33-летний вратарь Давид де Хеа, на протяжении года находящийся без клуба, не присоединится к «Дженоа», несмотря на наличие переговоров между сторонами. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, испанский вратарь не подпишет контракт с итальянским клубом, поскольку стороны не договорились по финансовым условиям. Подчёркивается, что у де Хеа есть варианты в Саудовской Аравии и МЛС.

В июле 2023 года закончился контракт де Хеа с «Манчестер Юнайтед», с того момента 33-летний футболист остаётся в статусе свободного агента. За «красных дьяволов» испанский вратарь провёл 545 матчей во всех турнирах, 190 из которых он отыграл «на ноль». В этих встречах де Хеа пропустил 590 голов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме Де Хеа готов присоединиться к «Дженоа», вратарь год находится без клуба — Ди Марцио

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: