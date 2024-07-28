Защитник ЦСКА Дивеев высказался о своём голе в ворота «Пари НН»

Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался своём забитом мяче в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась разгромной победой армейцев со счётом 3:0. Помимо Дивеева, в матче отличились Тамерлан Мусаев и Иван Обляков.

«Удар готовился. Я подошёл к Ване Облякову и сказал, как мы планируем сделать. В итоге Виллиан Роша оказался там, где нужно. Я тоже был в правильной позиции. Да и передача от Облякова была очень хорошая. Гол посвятил своей жене. Просто, без повода», — сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ».

В стартовом туре нового сезона чемпионата России по футболу московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ростовом» — встреча закончилась со счётом 0:0. «Пари НН» дома проиграл казанскому «Рубину» — 2:4.