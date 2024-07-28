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Защитник ЦСКА Дивеев высказался о своём голе в ворота «Пари НН»

Защитник ЦСКА Дивеев высказался о своём голе в ворота «Пари НН»
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Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался своём забитом мяче в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась разгромной победой армейцев со счётом 3:0. Помимо Дивеева, в матче отличились Тамерлан Мусаев и Иван Обляков.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 15'     0:2 Дивеев – 50'     0:3 Обляков – 78'    

«Удар готовился. Я подошёл к Ване Облякову и сказал, как мы планируем сделать. В итоге Виллиан Роша оказался там, где нужно. Я тоже был в правильной позиции. Да и передача от Облякова была очень хорошая. Гол посвятил своей жене. Просто, без повода», — сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ».

В стартовом туре нового сезона чемпионата России по футболу московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ростовом» — встреча закончилась со счётом 0:0. «Пари НН» дома проиграл казанскому «Рубину» — 2:4.

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