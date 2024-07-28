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Радченко: «Акрон» не вылетит из РПЛ — команда выглядит очень симпатично

Радченко: «Акрон» не вылетит из РПЛ — команда выглядит очень симпатично
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением об «Акроне», который вчера, 27 июля, одержал победу в матче 2-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Тимошенко – 65'     0:2 Бакаев – 77'    
Удаления: Марков – 45+3' / нет

«Акрон» хорошо начал сезон. Мы видим, что появляются молодые ребята и новые имена. Это очень здорово! Мы помним «Крылья Советов». Сколько игроков из этой команды ушли в более сильные клубы? Футболисты «Акрона» прекрасно понимают, что на них ничего не давит, поэтому они должны показывать тот футбол, в который они умеют играть. А также зарекомендовать себя, чтобы их увидели и на следующем этапе перейти в более сильный клуб, который ставит перед собой высокие задачи.

Понятное дело, что у «Акрона» задача — не вылететь из РПЛ. Команда готова и играет раскрепощённо, поэтому у них многое получается. Но я думаю, вряд ли «Акрон» будет на протяжении всего сезона показывать такой футбол, им не хватит опыта. Но они постараются решить поставленную задачу, потому что команда выглядит очень симпатично», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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