Радченко: «Акрон» не вылетит из РПЛ — команда выглядит очень симпатично

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением об «Акроне», который вчера, 27 июля, одержал победу в матче 2-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).

«Акрон» хорошо начал сезон. Мы видим, что появляются молодые ребята и новые имена. Это очень здорово! Мы помним «Крылья Советов». Сколько игроков из этой команды ушли в более сильные клубы? Футболисты «Акрона» прекрасно понимают, что на них ничего не давит, поэтому они должны показывать тот футбол, в который они умеют играть. А также зарекомендовать себя, чтобы их увидели и на следующем этапе перейти в более сильный клуб, который ставит перед собой высокие задачи.

Понятное дело, что у «Акрона» задача — не вылететь из РПЛ. Команда готова и играет раскрепощённо, поэтому у них многое получается. Но я думаю, вряд ли «Акрон» будет на протяжении всего сезона показывать такой футбол, им не хватит опыта. Но они постараются решить поставленную задачу, потому что команда выглядит очень симпатично», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Самые титулованные футбольные клубы России: