«Спартак» мне не чужой». Глушаков — о предстоящем матче с красно-белыми в РПЛ

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о своём отношении к московскому «Спартаку» в преддверии очного матча команд во 2-м туре чемпионата России, который состоится сегодня, 28 июля. Напомним, 37-летний футболист выступал в составе красно-белых с 2013 по 2019 год.

«Спартак» мне не чужой, против него всегда приятно играть, и дома, и в гостях. У клуба много болельщиков, остался знакомый персонал, с несколькими футболистами, с которыми вместе играли, поддерживаем общение. Желания что-то кому-то доказывать нет, но есть большой интерес к самой игре и результату. Именитый клуб, на него все настраиваются по-особому», — приводит слова Глушакова пресс-служба «Химок» на официальном сайте клуба.

Матч «Химки» — «Спартак» начнётся в 15:00 мск.