Денис Глушаков подтвердил, что Баста приглашал его в «СКА-Ростов»

37-летний полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос, является ли правдой, что владелец медийной команды «СКА-Ростов» Баста (Василий Вакуленко) приглашал его присоединиться к клубу.

«Мы встречались не так давно, предложение действительно поступило. Насколько понял, интерес ко мне был не только как к игроку, но и с прицелом на тренерство. Обсудили тему с Васей, сказал, что ещё хочу поиграть на высоком уровне. Когда закончу, вернёмся к разговору, надеюсь. Мне как уроженцу Ростовской области проект Басты небезразличен», — приводит слова Глушакова пресс-служба «Химок» на официальном сайте клуба.

Глушаков стал игроком «Химок» нынешним летом. До этого полузащитник выступал за армянский «Урарту».

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