Тренер ЦСКА Николич — о молодых игроках: ротация точно будет, подождите до среды

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос, планирует ли он в будущих играх больше времени давать молодым игрокам. Напомним, в среду, 31 июля, армейцы сыграют с «Краснодаром» в рамках 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Ротация точно будет, подождите до среды. У меня есть план, но время на подумать также имеется — как минимум много часов в поезде до Краснодара.

Слежу ли за игрой молодёжки ЦСКА? В нашей молодёжной команде есть интересные парни. У них есть потенциал, но потенциал — это одно, а качество — другое. У нас и сейчас одна из самых молодых команд РПЛ. Никого старше 30, кроме Акинфеева, в команде нет. Так что мы уже молодые. Но, конечно, за молодёжкой мы следим, несколько игроков были с нами на сборах. Если кто-то покажет, что готов, то мы привлечём их к основной команде», — приводит слова Николича пресс-служба армейцев на официальном сайте.