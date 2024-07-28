Булыкин: если «Зенит» будет играть так же мощно, даже у топовых команд будут проблемы

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о форме санкт-петербургского «Зенита» после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (4:0).

«Зенит» сыграл только две игры — это раз. Пока никто не попадался из хороших команд — это два. Будет интересно посмотреть на «Зенит», когда они встретятся с хорошо организованной командой. «Зенит» набрал хороший ход, всё получается. Они имеют преимущество. Но футбол — это вид спорта, где фаворит может проиграть аутсайдеру. Тогда все будут удивляться.

Думаю, когда «Зенит» немного расслабится, у него могут возникнуть проблемы. Если будут играть так же мощно в каждой игре, даже у наших топовых команд будут проблемы в матчах с «Зенитом», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее, во встрече 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», где сине-бело-голубые победили со счётом 4:0, Глушенков оформил дубль. В матче Суперкубка России с «Краснодаром» санкт-петербургский клуб обыграл соперника со счётом 4:2. В этой игре российский нападающий также оформил дубль.