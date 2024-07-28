Стало известно, при каком условии «Реал» подпишет нового центрального защитника

Мадридский «Реал» примет решение, будет ли он подписывать нового центрального защитника, в зависимости от сроков восстановления Давида Алабы, проходящего реабилитацию после разрыва крестообразных связок. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в случае если австрийский футболист восстановится к октябрю или ноябрю нынешнего года, «сливочные» не будут искать нового центрального защитника. При условии, что процесс реабилитации Алабы затянется, «Реал» рассмотрит вариант с покупкой нового игрока на эту позицию, но будет делать это без спешки.

В ближайшие три недели главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти намерен присмотреться к перспективным защитникам из академии «Реала».

Алаба порвал крестообразные связки в декабре 2023 года.

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