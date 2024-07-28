Спонсор «Реала» подарил Мбаппе BMW, однако у футболиста нет водительских прав

Немецкий производитель автомобилей BMW, являющийся спонсором мадридского «Реала», подарил новоиспечённому нападающему «сливочных» Килиану Мбаппе электромобиль i7 M70 xDrive. Об этом сообщает Marca.

Однако, как подчёркивает источник, у 25-летнего футболиста отсутствует водительское удостоверение, из-за чего ему придётся ездить на пассажирском сиденье.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

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