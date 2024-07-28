Экс-тренер «Севильи» Черышев: Чалову нужно доказывать в Испании, это не просто поездка

Бывший ассистент тренера «Севильи» Дмитрий Черышев отреагировал на информацию, что андалусийский клуб интересуется нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым.

«Для Фёдора «Севилья», может, и подходящий вариант. Важно понимать, что это бойцовская команда, которая не просто играет в красивый футбол. Там нужна самоотдача на протяжении всех 90 минут. Если Чалов быстро адаптируется, это очень хороший вариант продолжения карьеры.

Мы же всегда выбираем, в какой футбол играет команда. Возьмём «Бетис» и «Севилью» — две совершенно разные команды. «Севилья» больше бойцовская команда, много латинских футболистов и французов, которые играют с самоотдачей. А в «Бетисе» больше уклон в технику — при этом эта команда такая на протяжении всего времени. Если у Фёдора получится поехать в Испанию, нужно будет доказывать. Это не просто поездка», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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