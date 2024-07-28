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«Милан» представил гостевую форму на сезон-2024/2025

«Милан» представил гостевую форму на сезон-2024/2025
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Итальянский «Милан» на официальном сайте представил новую гостевую форму от немецкого спортивного бренда Puma, в которой команда будет выступать в сезоне-2024-2025.

Фото: ФК «Милан»

Фото: ФК «Милан»

«Детали имеют решающее значение в выездной форме «Милана» на сезон-2024/2025. Классическая белая выездная форма в сочетании с красно-чёрным воротником-поло и однотонным гербом олицетворяет дух успеха и непринуждённую изысканность команды, которая является синонимом красивой игры. Узор в тонкую полоску придаёт исторический оттенок, отдавая дань уважения истокам «Милана» как миланского футбольного и крикетного клуба», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

По итогам прошлого сезона «Милан» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, пропустив вперёд миланский «Интер».

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