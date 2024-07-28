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Александр Соболев не приехал со «Спартаком» на матч с «Химками»

По информации «Чемпионата», нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не приехал вместе с командой на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками», который состоится сегодня, 28 июля.

23 июля спортивный директор красно-белых Томаш Амарал проинформировал, что клуб отстранил Соболева от тренировок с основной командой.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию перехода российского нападающего.

В нынешнем сезоне Соболев успел провести один матч в составе красно-белых в рамках РПЛ. Российский форвард не отметился результативными действиями.

Нападающий имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.