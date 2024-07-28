Глушаков — об уровне футбола в Армении: первые три команды — примерно как наша зона стыков

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков, ранее выступавший за армянский «Урарту», ответил на вопрос об уровне чемпионата Армении.

— Как тебе армянский футбол?

— «Урарту» — команда Премьер-лиги. Увидел другой чемпионат, получил интересный опыт. В плане посещаемости ожидания оказались завышенными, думал, на матчах будет много болельщиков, как в наших южных Ростове и Краснодаре, где любят футбол. Оказалось, меньше. Но ни о чем не жалею, играл за «Урарту» с удовольствием.

— Футбольный уровень чемпионата Армении с российским можно сопоставить?

— Первые три команды — примерно как наша зона стыков, то есть лучшие команды ФНЛ и бьющиеся за выживание в РПЛ, — приводит слова Глушакова пресс-служба «Химок».

37-летний футболист выступал в составе «Урарту» с февраля по июль 2024 года. За этот период Глушаков принял участие в 12 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

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