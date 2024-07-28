Главный тренер «Шинника» Черышев прокомментировал трансфер Довбни в «Спартак»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев отреагировал на новость, что «Спартак» объявил о заключении трудового соглашения с 37-летним голкипером Александром Довбней. Напомним, вратарь выступал в составе команды из Ярославля в прошлом сезоне.

«Могу пожелать Александру удачи. Это действительно великолепный вратарь, очень здорово играет в рамке. В прошлом году он нам очень сильно помог. Здесь идёт речь в первую очередь об опыте вратаря. Во всех командах высокого уровня всегда должны быть опытные футболисты, а также молодые звёздочки. Должна быть и дерзкая молодёжь, которая готова влезть и вытеснить, и опытные футболисты. Это правильное решение», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.