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ЖФК «Спартак» уверенно обыграл «Крылья Советов» в матче 15-го тура Суперлиги

ЖФК «Спартак» уверенно обыграл «Крылья Советов» в матче 15-го тура Суперлиги
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Завершился матч 15-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Стадион Академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова». В качестве главного арбитра встречи выступила Ксения Горячева. Противостояние завершилось победой красно-белых со счётом 2:0.

На 28-й минуте счёт в игре открыла защитница Наталья Морозова. На 45+3-й минуте преимущество красно-белых укрепила атакующая полузащитница Тияна Филипович.

После 14 матчей Суперлиги московский клуб набрал 27 очков и на текущий момент занимает пятое место. «Крылья Советов» после 13 игр турнира заработали 10 очков и располагаются на 10-й строчке.

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Россия - Суперлига (ж) . 15-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 12:30 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
2 : 0
Крылья Советов (ж)
Самара
1:0 Морозова – 28'     2:0 Филипович – 45+3'    
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