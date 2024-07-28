Эсекьель Барко дебютировал за «Спартак» в матче с «Химками»

25-летний аргентинский атакующий полузащитник Эсекьель Барко дебютировал за «Спартак» в матче 2-го тура РПЛ с «Химками». Футболист появился на поле в стартовом составе. На момент написания новости идёт первая минута, счёт не открыт — 0:0.

Ранее сообщалось, что красно-белые заплатили около € 15 млн за аргентинского футболиста, а зарплата Барко в Москве составляет € 2,5 млн за сезон.

Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он выступал в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». В минувшем сезоне полузащитник провёл за аргентинцев 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн. Контракт игрока со «Спартаком» заключён до 2027 года.