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«Спартак» обыграл «Химки», Шнайдер и Сафиуллин вышли во 2-й круг ОИ-2024. Главное к вечеру

Московский «Спартак» победил подмосковные «Химки» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги, российские теннисисты Диана Шнайдер и Роман Сафиуллин вышли во второй круг олимпийских турниров, британского пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла дисквалифицировали после гонки Гран-при Бельгии. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 28 июля.

Футбол

Голы Барко и Угальде помогли «Спартаку» обыграть «Химки» в матче 2-го тура РПЛ

Хоккей

«Нефтехимик» заключил контракт с олимпийским чемпионом Богданом Киселевичем

«Куньлунь» подписал контракт с бывшим нападающим НХЛ Дэнни О'Реганом

Кирилл Марченко продлил контракт с «Коламбусом» на три года

Теннис

Диана Шнайдер пробилась во второй круг Олимпиады в Париже

Екатерина Александрова проиграла китаянке Юань Юэ в первом круге олимпийского турнира

Мирра Андреева уступила Магде Линетт в первом круге на Олимпиаде-2024

Роман Сафиуллин без проблем вышел во второй круг ОИ-2024, обыграв Алехандро Табило

Павел Котов разгромно проиграл Стэну Вавринке на старте Олимпийских игр в Париже

Бокс/ММА

Результаты турнира UFC 304

Баскетбол

Сборная США уверенно победила команду Сербии в матче 1-го тура Олимпиады-2024

Авто

Расселла дисквалифицировали, победителем Гран-при Бельгии стал Хэмилтон

Волейбол

Женская сборная Италии по волейболу успешно стартовала на Олимпиаде в Париже

Французские волейболисты одолели сборную Сербии на старте Олимпиады-2024

Лыжи

Андрей Краснов выиграл масс-старт на ЧР по лыжероллерам, Ретивых — третий

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