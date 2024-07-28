«Спартак» обыграл «Химки», Шнайдер и Сафиуллин вышли во 2-й круг ОИ-2024. Главное к вечеру

Московский «Спартак» победил подмосковные «Химки» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги, российские теннисисты Диана Шнайдер и Роман Сафиуллин вышли во второй круг олимпийских турниров, британского пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла дисквалифицировали после гонки Гран-при Бельгии. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 28 июля.
Футбол
Голы Барко и Угальде помогли «Спартаку» обыграть «Химки» в матче 2-го тура РПЛ
Хоккей
«Нефтехимик» заключил контракт с олимпийским чемпионом Богданом Киселевичем
«Куньлунь» подписал контракт с бывшим нападающим НХЛ Дэнни О'Реганом
Кирилл Марченко продлил контракт с «Коламбусом» на три года
Теннис
Диана Шнайдер пробилась во второй круг Олимпиады в Париже
Екатерина Александрова проиграла китаянке Юань Юэ в первом круге олимпийского турнира
Мирра Андреева уступила Магде Линетт в первом круге на Олимпиаде-2024
Роман Сафиуллин без проблем вышел во второй круг ОИ-2024, обыграв Алехандро Табило
Павел Котов разгромно проиграл Стэну Вавринке на старте Олимпийских игр в Париже
Бокс/ММА
Баскетбол
Сборная США уверенно победила команду Сербии в матче 1-го тура Олимпиады-2024
Авто
Расселла дисквалифицировали, победителем Гран-при Бельгии стал Хэмилтон
Волейбол
Женская сборная Италии по волейболу успешно стартовала на Олимпиаде в Париже
Французские волейболисты одолели сборную Сербии на старте Олимпиады-2024
Лыжи
Андрей Краснов выиграл масс-старт на ЧР по лыжероллерам, Ретивых — третий
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Велогонщица принесла Франции первое личное золото на домашней Олимпиаде
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