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Спартак обыграл Химки, РПЛ, Шнайдер и Сафиуллин вышли во 2-й круг теннисных турниров ОИ-2024, Гран-при Бельгии

«Спартак» обыграл «Химки», Шнайдер и Сафиуллин вышли во 2-й круг ОИ-2024. Главное к вечеру
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Московский «Спартак» победил подмосковные «Химки» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги, российские теннисисты Диана Шнайдер и Роман Сафиуллин вышли во второй круг олимпийских турниров, британского пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла дисквалифицировали после гонки Гран-при Бельгии. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 28 июля.

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