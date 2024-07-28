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Хавбек «Пари НН» Царукян: «Роллтон»? Могу приготовить себе что угодно

Хавбек «Пари НН» Царукян: «Роллтон»? Могу приготовить себе что угодно
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Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян ответил на вопрос, что он будет делать после матча 2-го тура чемпионата России, в котором нижегородская команда проиграла ЦСКА со счётом 0:3.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 15'     0:2 Дивеев – 50'     0:3 Обляков – 78'    

— После игры приготовлю себе ужин. Что именно? По настроению.

— У вас нет женщины, которая после игры накроет стол?
— Нет. Живу один.

— То есть, скорее всего, это будет «Роллтон»?
— Нет, какой «Роллтон»? Я всё что угодно могу приготовить, — приводит слова Царукяна «РБ Спорт».

22-летний полузащитник выступает в составе Пари НН» с января 2024 года. За этот период он принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

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