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Тренер «Спартака» Станкович ответил на вопрос об отсутствии Соболева на матче с «Химками»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос об отсутствии нападающего Александра Соболева в заявке команды на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».

«Клуб уже дал ту версию, которая является правильной. Мы здесь, чтобы говорить о матче между «Спартаком» и «Химками», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

23 июля спортивный директор красно-белых Томаш Амарал проинформировал, что клуб отстранил Соболева от тренировок с основной командой.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию перехода российского нападающего.

В нынешнем сезоне Соболев успел провести один матч в составе красно-белых в рамках РПЛ. Российский форвард не отметился результативными действиями.

Нападающий имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.