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Тренер «Химок» Артига поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком»

Тренер «Химок» Артига поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком»
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Главный тренер «Химок» Франк Артига поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РПЛ со «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Перерыв
0 : 0
Спартак М
Москва

«Полностью доволен подготовкой к матчу со «Спартаком». Уверен, что нам предстоит хорошая борьба, потому что мы давно ждали встречи с такими большими командами. Надеюсь, мы покажем лучшие результаты.

Соболев вне заявки «Спартака». Это хорошая новость для «Химок»? Независимо от этого в «Спартаке» много качественных игроков, поэтому для меня это нейтральная новость, — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

В матче 1-го тура РПЛ сезона-2024/2025 «Химки» на своём поле принимали махачкалинское «Динамо». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. «Спартак» начал новый сезон с поражения. Красно-белые на выезде уступили «Оренбургу» (0:2).

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