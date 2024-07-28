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Глушенков — третий игрок в XXI веке, забивший в своих первых двух матчах за «Зенит» в РПЛ

Забив голы в первых двух турах чемпионата России, нападающий «Зенита» Максим Глушенков стал третьим футболистом в XXI веке, поразившим ворота соперника в первых двух встречах за сине-бело-голубых в РПЛ.

Российский нападающий сделал это после экс-форварда санкт-петербургского клуба Фатиха Текке (2006 год), а также после бывшего футболиста «Зенита» Сердара Азмуна, которому покорилось это достижение в 2019 году.

Во встрече 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», где сине-бело-голубые победили со счётом 4:0, Глушенков оформил дубль. В матче 2-го тура с «Рубином» (0:4) российский футболист забил гол.

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» минувшим летом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.