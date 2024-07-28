Тренер «Спартака» Станкович: Эсекьель Барко — игрок высочайшего класса

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о 25-летнем аргентинском атакующем полузащитнике Эсекьеле Барко в преддверии матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Аргентинец впервые попал в стартовый состав красно-белых.

«Это игрок высочайшего класса. Я уверен, что он отдаст себя полностью. Он приехал с большим желанием показать себя. Посмотрим, как будет складываться матч и его игра», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он выступал в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». В минувшем сезоне полузащитник провёл за аргентинцев 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн. Контракт игрока со «Спартаком» заключён до 2027 года.