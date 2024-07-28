«Локомотив» не выиграл ни в одном из семи московских дерби с начала минувшего сезона РПЛ

«Локомотив» не смог победить ни в одном из семи московских дерби с начала минувшего сезона Российской Премьер-Лиги, что является их худшей серией в истории. Об этом информирует Opta Sports.

Вчера, 27 июля, железнодорожники уступили московскому «Динамо» в матче 2-го тура чемпионата России со счётом 1:3.

На 13-й минуте полузащитник Лука Гагнидзе красивым дальним ударом вывел «Динамо» вперёд. На 39-й минуте нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв сравнял счёт. На 60-й минуте защитник бело-голубых Милан Майсторович забил второй мяч своей команды. На 85-й минуте форвард «Динамо» Муми Нгамалё установил на табло окончательный счёт.

В прошлом сезоне команды встречались друг с другом дважды. В первом круге была зафиксирована ничья 0:0, во втором круге победу одержало «Динамо» (2:1).

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