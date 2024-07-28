В «Динамо» считают важным продление контракта с воспитанником Скопинцевым

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о продлении контракта с 27-левым защитником Дмитрием Скопинцевым. Напомним, 18 июля бело-голубые объявили о пролонгации трудового соглашения с футболистом до 2029 года.

«Дмитрий Скопинцев является воспитанником нашего клуба. На протяжении последних сезонов он стабильно играет больше 70% матчей, это игрок основного состава, у которого хороший футбольный возраст. Поэтому для нас очень важно было продлить контрактные отношения с Дмитрием и совместно двигаться в наше успешное будущее», — приводит слова Гафина ТАСС.

Скопинцев является воспитанником академии московского «Динамо». На протяжении карьеры он выступал за такие российские клубы, как «Ростов», «Балтика», «Краснодар». В 2020 году защитник вернулся в стан бело-голубых. В составе основной команды «Динамо» Скопинцев принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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