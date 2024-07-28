Игрок «Пари НН» Тихий высказался о неудачном старте клуба в новом сезоне РПЛ

Защитник «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Тихий поделился мыслями о неудачном старте команды в Российской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне.

«Что происходит? Мы проигрываем, пропускаем. Наверное, что-то делаем не так. Что именно? Мне сложно комментировать. Если бы знал наверняка, ответил бы. А так не могу сказать конкретно, что причина в том или ином. Думаю, здесь совокупность факторов. Но ничего страшного, мы работаем и обязательно выправим ситуацию», — приводит слова Тихого «РБ Спорт».

27 июля состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между нижегородским «Пари НН» и московским ЦСКА. Игра проводилась на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Стартовый свисток раздался в 15:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу армейцев.

Отметим, что в матче 1-го тура нижегородцы также потерпели поражение от «Рубина» со счётом 2:4.