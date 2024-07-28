«Арсенал» заинтересован в покупке чемпиона Европы Мерино — журналист Моретто

Лондонский «Арсенал» проявляет заинтересованность в 28-летнем центральном полузащитнике «Реала Сосьедад» Микеле Мерино. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «канониры» сделали несколько звонков в испанский клуб по поводу потенциального перехода Мерино, однако на текущий момент не представляли конкретных предложений.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

В составе сборной Испании Мерино стал чемпионом Европы — 2024.

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