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«Тоттенхэм» объявил о подписании 18-летнего южнокорейского футболиста

«Тоттенхэм» объявил о подписании 18-летнего южнокорейского футболиста
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Английский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании 18-летнего южнокорейского вингера Ян Мин Хёка из команды «Канвон».

«Мы рады сообщить, что мы достигли соглашения о том, что Ян Мин Хёк присоединится к клубу из команды «Канвон», при условии наличия разрешения на работу и международного допуска. Ян, которому в апреле исполнилось 18 лет, заключил сделку, которая будет действовать до 2030 года, и присоединится к нам в январе 2025 года», — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте клуба.

18-летний футболист выступал за основную команду «Канвова» с января 2024 года. За это время вингер принял участие в 25 матчах, в которых забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,2 млн.

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